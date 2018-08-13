مبادرة "عينك فى عينيا" توقع الكشف الطبى على 1000 حالة بقرية دنشواى

المنوفية _ محمد فتحى

استكملت قوافل مبادرة "عينك فى عينيا" عملها لمكافحة مسببات العمى بمحافظة المنوفية، تم الكشف الطبى على 1000 حالة من السيدات والرجال والأطفال من مرضى العيون بقرية دنشواى مركز الشهداء لاكتشاف الإصابات بالأمراض المسببة للعمى واتخاذ اللازم حيالها من خلال تقديم العلاج الدوائى المطلوب لكل حالة وعمل النظارات الطبية واجراء الجراحات اللازمة بالمجان.

وذلك بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة فى طب وجراحة العيون وبالتنسيق بين محافظة المنوفية ومديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير، بحضور مدير إدارة شئون المرأة بالديوان العام، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية بالمنوفية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية على حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى على تقديم يد العون لمثل هذه المبادرات للقضاء على أحد أهم وأخطر التحديات الصحية التى تواجهها مصر، مشيرا إلى أن العلاج هو أحد أهم حقوق المواطن التى تكفلها الدولة له .

جدير بالذكر أن مبادرة "عينك فى عينيا" انطلقت فى بداية العام الحالى تحت رعاية مجلس الوزراء بهدف القضاء على الأمراض المسببة للعمى على مستوى الجمهورية مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء "الجلوكوما" وعتامة القرنية وضعف الإبصار وغيرها ، ومن المقرر استمرار عملها لحين اعلان مصر خالية من مسببات العمى 2020.

من ناحية أخرى، انطلقت أول قافلة لمبادرة "بنت مصر" بمحافظة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة لإقراض المرأة المعيلة وتمكينها اقتصادياً وتمويل مشروعاتها بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى فرع المنوفية والمجلس القومى للمرأة.

وعلى هامش القافلة تم تنظيم ندوة مصغرة بحضور مسئول البنك الزراعى ومدير إدارة شئون المرأة بالديوان العام لتوضيح الهدف من المبادرة التى تهتم فى المقام الأول بالمرأة المعيلة والارتقاء بها وتقديم يد العون لها وذلك لنشر الوعى بين السيدات بأهمية المبادرة، كما تم شرح التسهيلات المقدمة للحصول على القروض والتى تبدأ من 1000جنيه وحتى 25 ألف جنيه بفائدة 10.5% والسداد على عامين لتشجيعهم على إقامة المشاريع متناهية الصغر فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية.

يأتى هذا إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة لما تسعى له محافظة المنوفية فى توفير فرص عمل دائمة أو مؤقتة للمرأة لتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية خاصة المرأة الريفية المعيلة.