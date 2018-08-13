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مئات المصابين فى انهيار منصة خشبية بمهرجان موسيقى فى إسبانيا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:46 ص
مئات المصابين فى انهيار منصة خشبية بمهرجان موسيقى فى إسبانيا مهرجان اسبانيا صورة ارشيفية
رويترز
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قال تلفزيون آر.تى.فى.إى الرسمى إن مئات الأشخاص أصيبوا بينهم 5 فى حالة خطيرة، حينما انهارت منصة خشبية فى مهرجان للموسيقى على شاطئ فى شمال غرب إسبانيا الليلة الماضية.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى فى الحادث الذى قالت إذاعة جاليجا إنه تسبب فى إصابة 266 شخصا فى مهرجان أو. مارسيكينو في فيجو وهى بلدة فى منطقة جاليسيا.

وقال أبل كابليرو رئيس بلدية فيجو إن المنصة التى انهارت قبيل منتصف الليل مباشرة كان طولها 30 مترا وعرضها 10 أمتار ، وقال شاهد لتلفزيون آر.تى.فى.إى "كانت هناك أحمال، أقصد أحمالا من البشر" على الممر.

 


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اسبانيا

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