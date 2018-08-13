قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية فى هجوم للجيش اليمنى غرب تعز

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شنت وحدات الجيش اليمنى اليوم هجومًا مباغتًا على مواقع ميليشيا ‏الحوثى الانقلابية فى جبهة مقبنة غربى محافظة تعز.‏

وقال مصدر ميدانى ،التابع للقوات المسلحة اليمنية ، إن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيا فى قرية الفضال وجبل ‏الحصن فى مديرية مقبنة ، حيث أسفر الهجوم ‏عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف عناصر الميليشيا ، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة ‏لها.‏

وفى السياق ، اندلعت مواجهات ضارية بين قوات الجيش اليمنى والميليشيا الانقلابية فى ‏الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربى محافظة تعز.‏

وتركزت المعارك فى مناطق حذران وتبة مؤكنة ومنطقة الصياحى وتبة الخلوة وامتدت إلى ‏محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم وخلفت قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الانقلابية.