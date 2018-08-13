video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية فى هجوم للجيش اليمنى غرب تعز

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:05 م
قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية فى هجوم للجيش اليمنى غرب تعز قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

شنت وحدات الجيش اليمنى اليوم هجومًا مباغتًا على مواقع ميليشيا ‏الحوثى الانقلابية فى جبهة مقبنة غربى محافظة تعز.‏

وقال مصدر ميدانى ،التابع للقوات المسلحة اليمنية ، إن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيا فى قرية الفضال وجبل ‏الحصن فى مديرية مقبنة ، حيث أسفر الهجوم ‏عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف عناصر الميليشيا ، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة ‏لها.‏

وفى السياق ، اندلعت مواجهات ضارية بين قوات الجيش اليمنى والميليشيا الانقلابية فى ‏الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربى محافظة تعز.‏

وتركزت المعارك فى مناطق حذران وتبة مؤكنة ومنطقة الصياحى وتبة الخلوة وامتدت إلى ‏محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم وخلفت قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الانقلابية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى: نثق فى قدرة اليمن وشعبه العظيم على النهوض من عثرته

قمة مواجهة العبث بأمن البحر الأحمر.. السيسي عقب مباحثاته مع الرئيس اليمنى: نرفض بشكل قاطع تحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد أمن واستقرار دولنا أو حرية الملاحة فى البحر الأحمر و"باب المندب"

رئيس اليمن: بحثت مع السيسى تهديدات "ميليشيا الحوثى" وأمن البحر الأحمر

السيسى لنظيره اليمنى: مصر مستعدة لزيادة التدريب والدعم لبناء كوادر اليمن

أنور قرقاش: ميليشيا الحوثى العائق الأساسى للحل السياسى فى اليمن

موجز 6.. السيسي: نرفض تحول اليمن لمنصة تهديد الملاحة فى البحر الأحمر

اليمن

أخبار اليمن

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة