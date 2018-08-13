قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية فى هجوم للجيش اليمنى غرب تعز

شنت وحدات الجيش اليمنى اليوم هجومًا مباغتًا على مواقع ميليشيا الحوثى الانقلابية فى جبهة مقبنة غربى محافظة تعز.
وقال مصدر ميدانى ،التابع للقوات المسلحة اليمنية ، إن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيا فى قرية الفضال وجبل الحصن فى مديرية مقبنة ، حيث أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف عناصر الميليشيا ، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
وفى السياق ، اندلعت مواجهات ضارية بين قوات الجيش اليمنى والميليشيا الانقلابية فى الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربى محافظة تعز.
وتركزت المعارك فى مناطق حذران وتبة مؤكنة ومنطقة الصياحى وتبة الخلوة وامتدت إلى محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم وخلفت قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الانقلابية.
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