فيديو وصور.. 219 حاجاً يغادرون كفر الشيخ وسط الزغاريد

غادر الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، واحتشد العشرات من أهالى الحجاج فور وصول اتوبيسات نقل الحجاج إلى مطار القاهرة واستقبلهم الأهالى بالزغاريد والبكاء والدعوات.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ ، غادر الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 219 حاجا، إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج؛ مؤكداً أنه تم تسليم الحجلج جوازات السفر وتذاكر الطيران وكتيبات عن الحج ، وسبق أن نظمت لهم المديرية سلسلة من ندوات التوعية الدينية والتثقيفية والصحية، لتوعيتهم بالمفاهيم الإدارية والتعريف بواجبات المشرفين وأدوارهم وكيفية التسكين فى الفنادق ووجبات الطعام فضلا عن التعريف بالحج وكيفية أداء مناسكه والشروط والآداب التى يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالص لوجه الله تعالى، وأيضا التعريف بأيام منى ووقفة عرفات.

وأضاف مسلم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقسيم حجاج كفر الشيخ الـ 360 حاجا لـ 3 أفواج، وسيغادر الفوج الثانى فجر غدا الإثنين، والفوج الثالث يغادر مطار القاهرة غداً الاثنين، الساعة الثانية ظهراً، مؤكداً أنه سيصاحب الحجاج 8 مشرفين. وتم توزيع تذاكر الطيران والجوازات وكتيب المناسك وشنطة للحجاج، لـ 219 حاجا بكفر الشيخ وسيدى سالم والرياض "الفوج الأول"، وعلى 45 حاجا ببلطيم، وعلى 48 حاج بفوه ومطوبس، وعلى 48 حاجا بدسوق "الفوجين الثانى والثالث".

وقال اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه سلم جوازات السفر والتأشرات لحجاج بيت الله ، بحضور مشرف الجمعيات أحمد نصار، متمنيا لهم السفر والعودة بالسلامة إلى أرض الوطن ونتمنى للجميع حج مبرور وذنب مغفور.

وقال صابر الشهاوى ، من حاج مركز كفر الشخ ، إنه لم يسبق له الحج قبل ذلك هو وزوجته ، ومهما عبر عما بداخله من فرحه فلن يصف كرم الله عليه بأن كتب له حج بيته وزيارة قبر رسوله صلى الله عليه وسلم ، متمنياً أن يحقق الله أمنية كل من يشتاق لزيارة بيت الله ومسجد رسوله .

أضاف صفوت محمد من عزبة عين الحياة بقلين، الحمد لله كتب له زيارة بيته ومسجد رسوله داعياً الله أن يتم عليه حجه ويعود وزوجته بسلامه الله، داعياً الله أن يحفظ الله مصر وأهلها.

وأكدت مريم محمد على، 65 سنة من كفر الشيخ، أن أول دعوة تدعوها لله أن يزيد الخير فى مصر ويحفظ شعبها وجيشها، ورئيسها، وتتمى أن تعود من حجها كيوم ولدتها أمها.



بعض حجاج كفر الشيخ فى الأتوبيسات



حجاج بيت الله يغادرون كفر الشيخ



جانب من الحجاج



الحاج صفوت زوجته



الأهالى حول الأتوبيسات



الحاج صابر الشهاوى وزوجته



الأهالى يودعون الحجاج