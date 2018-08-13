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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:42 م
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ويطالبون بمعاش ..

فيديو وصور.. "سيد ومحمود" شقيقان تحاصرهما الأمراض والفقر بالقليوبية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:31 م
فيديو وصور.. "سيد ومحمود" شقيقان تحاصرهما الأمراض والفقر بالقليوبية
القليوبية نيفين طه
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يعيش  الشقيقان "سيد ومحمود" في بيت من حجرة واحدة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وهما يتيمان،  ولا يملكان أي دخل بعدما تم إيقاف المعاش الذي كانا يتقاضياه بدون أسباب.

ويروى سيد سليمان الشقيق الأكبر 43 سنة مأساتهما، قائلا: "مات والدى منذ أكثر من 8 سنوات، وأعيش أنا وشقيقى من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمرض هدنى حتى تركت عملي، ولم أستطع أن أتزوج والإنفاق على أسرة، حيث إننى لا أملك قوت يومي، ونقيم في شارع العيد بالقرب من نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، والمنزل بالطوب اللبن به حجرة واحدة يعيش فيها هو وشقيقه محمود المصاب بمرض التوحد، يعيشان بلا أب وأم.

ويقول سيد "مات والدي وتركانا وسط تلك الحياة الصعبة وأصبح شقيقى المريض فى مسئوليتي، فكنا نتقاضى معاشا نعيش منه، ولكن تم وقفة دون أى أسباب، وأصبحنا لا نملك ثمن الرغيف الحاف".

واستطرد سيد ودموعه تنهمر على وجه: "كنت أعمل حدادا، ولكن أصبحت بلا عمل، بعدما أصيبت بمرض السكر فى الدم، فالمرض هدني، وعملى يحتاج إلى مجهود كبير فطردنى صاحب العمل، وأصبحت قعيد حجرتي، لا أملك اى شيء، وبسبب فقرى ومرضى لم أستطع الزواج وتكوين أسرة".

وأكمل سيد أن شقيقة محمود ليس له أحد فى الحياة سواه، فهو يتحمل مسؤوليته ويعيشان على زكاه أهل الخير.

وطالب المسؤلين وأهل الخير بعمل معاش لهم يعيشون منه، فهم لا يملكون سوى حجرة تأويهم من الشارع.

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