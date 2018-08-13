فيديو وصور.. انفجار خط مياه بإحدى قرى بنها يتسبب فى انقلاب سيارة نقل

القليوبية إبراهيم سالم

"أعطال كثيرة بسبب كثرة أعمال الحفر".. هذا ما قاله أبناء قرية جمجرة التابعة لمركز بنها بالقليوبية، والتى تعاني من أعمال الحفر المستمرة، مأكدين أنه لا تكاد تنتهى أعمال الحفر فيتم إعادة الحفر مرة أخرى لأعمال أخرى، ما تسبب فى معاناة وغضب أهالى تلك القرية والقرى المجاورة لها.

وتعد قرية "جمجرة" إحدى القرى الرئيسية بمركز بنها، حيث تخدم ما يزيد عن 11 عزبة تابعة لها، وتسبب أعمال الحفر حالة زحام شديد، فى ظل غياب المتابعة لإنهاء هذه الأعمال.

وخلفت تلك الأعمال صباح اليوم الإثنين، كارثة بسبب انقلاب سيارة نقل بترعة مجاورة نتيجة انفجار بأحد خطوط مياه الشرب، الذي أدى إلى انهيار التربة والتى بدورها تسببت فى انقلاب السيارة على احد جوانبها.