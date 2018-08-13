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فيديو معلوماتى.. تعرف على الأدوية المحظور التنقل بها عبر مطارات وموانئ الدول

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. تعرف على الأدوية المحظور التنقل بها عبر مطارات وموانئ الدول أدوية ــ صورة أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام
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اتفقت معظم دول العالم على حظر تناول بعض الأدوية التى تدخل فى صناعتها المواد المخدرة، نظرا لخطورتها دون وصفة طبية من طبيب متخصص، ما دفع إلى تجريم الاحتفاظ بها خاصة مع التنقل والسفر بين دول العالم.

الدكتور على عبد الله مدير مركز المعلومات والدراسات الدوائية، يستعرض تحليلا معلوماتيا للأدوية التى يجرم التنقل بها محليا وبين دول العالم عبر المطارات والموانئ وهى:-

1- مشتقات الأمفيتامينات التى تساعد على تنشيط الذاكرة .

2- المستحضرات الطبية التى تحتوى على مشتقات الأفيون مثل أمبولات المورفين والترامادول.

3- حقن كاتلار المخدرة التى تستخدم فى العمليات الجراحية .

4- المجموعات الدوائية diazibines المتعلقة بالمهدئات.

5- بعض أدوية الكحة والبرد التى تسبب استرخاء للجسم وتعطى الشعور بالتخدير .


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