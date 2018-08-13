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فيديو.. بالزى العسكرى ..الملك عبد الله يقدم العزاء فى شهداء السلط

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:28 م
فيديو.. بالزى العسكرى ..الملك عبد الله يقدم العزاء فى شهداء السلط الملك عبد الله
كتب- هاشم الفخرانى
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قدم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، فى الجفر بمحافظة معان (جنوب الأردن)، واجب العزاء بالشهيد الرائد معاذ خميس فرج الحويطات ، الذى ارتقى شهيدا أثناء تأديته الواجب فى المداهمة الأمنية لموقع الخلية الإرهابية فى مدينة السلط.

 

 
 

وحرص الملك عبد الله تقديم واجب العزاء بالزى العسكرى الرسمى عندما قدم واجب العزاء بالشهيد العريف هشام عبدالرحمن ضيف الله العقاربة، الذى ارتقى شهيدا أثناء تأديته الواجب فى المداهمة الأمنية لموقع الخلية الإرهابية فى مدينة السلط.

وأعرب الملك عبدالله الثانى عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوى الشهيدين، سائلا الله العلى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

وعبر العاهل الأردنى عن فخره واعتزازه بتضحيات شهداء الأردن الذين سطروا أسمى معانى الشرف والبطولة فى الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره.

 


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