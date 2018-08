فيديو.. بالزى العسكرى ..الملك عبد الله يقدم العزاء فى شهداء السلط

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقدم واجب العزاء لأسر وذوي شهداء الواجب #الأردن



His Majesty King Abdullah II, the Supreme Commander of the #Jordan Armed Forces-Arab Army, extends condolences to the families of martyrs pic.twitter.com/6hqtmDFfHT