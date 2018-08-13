فريق من النيابة ينتقل لمعاينة وكر الإرهابيين بـ6 أكتوبر

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انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة الوكر الذي داهمته الأجهزة الأمنية اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن اتخذه 6 عناصر إرهابية مقرًا للتخطيط لعدد من العمليات العدائية .

وكلفت النيابة بنقل الجثث إلى المشرحة لتشريحها بواسطة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير طبي، وسرعة تقديمه لاستكمال التحقيقات، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد هوية الجثث الثلاث المجهولة.

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرًا للاختباء تمهيدًا لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية .

وكشفت المعلومات عن تجهيز تلك العناصر لسلسلة من العمليات العدائية تستهدف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة؛ بغرض إفساد فرحة المواطنين بالعيد وما تحقق من إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادى مؤخرًا .

وحصلت الأجهزة الأمنية على إذن من النيابة العامة، قبل مداهمة الوكر، حيث بادر من بداخله من عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 6 عناصر والعثور بحوزتهم على كميات من الأسلحة والذخائر.