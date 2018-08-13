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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:26 م
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غياب 101 طالب عن امتحان "إنجليزى" الدور الثانى بالثانوية العامة فى سوهاج

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:27 م
غياب 101 طالب عن امتحان "إنجليزى" الدور الثانى بالثانوية العامة فى سوهاج محافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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رصدت غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، والتى تقوم بعملية المتابعة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزيه، أن عدد الطلاب المقيدين لأداء الإمتحان 1296 طالب وطالبة، بينما تغيب عن أداء الامتحان 101 طالب وطالبة.
 
كما رصدت الغرفة، انتظام سير أعمال الإاتحانات اليوم فى كافة الجان على مستوى المحافظة دون معوقات، ولم تتلقى الغرفة بمديرية التربية والتعليم أى بلاغات بوجود أية مشكلات خلال اليوم الثالث.
 
وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن هناك متابعة مستمرة طوال أيام الامتحانات بجميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم التى تتلقى أى شكاوى تعوق سير الامتحانات أولا بأول، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعى دون معوقات، حيث تسلم رؤساء اللجان أوراق الأسئلة مرفق معها الأرقام السرية الخاصة بكل لجنة، كما راجعوا عدد المظاريف بداخلها، وأن هناك تواصل مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم لمتابعة أعمال سير الامتحانات.

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