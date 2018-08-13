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غرق طفل أثناء استحمامه في ترعة البحر الصغير بالدقهلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:18 ص
غرق طفل أثناء استحمامه في ترعة البحر الصغير بالدقهلية غريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طفل مصرعه غرقا فى ترعة البحر الصغير بناحية مركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية أثناء الاستحمام.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بغرق طالب داخل مياة البحر الصغير بناحية محلة دمنة.

وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وقوات الانقاذ النهرى، وتم انتشال جثمان المدعو "طارق ا م 13 سنة" طالب ومقيم قرية شها دائرة مركز المنصورة، وتبين أنه أثناء الاستحمام بالترعة المشار إليها جرفة التيار لعدم إجادته السباحة وتوفى غرقا.

وبسؤال عم المتوفى "محمود م ا ا 34 سنة" عامل أيد ذات المضمون، وكشف تقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة هى اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.


 
 

 
 
 

 


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