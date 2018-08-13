عمومية "الإسكندرية لتداول الحاويات" تقرر تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة

كتب عبد الحليم سالم

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع يوم الاثنين الموافق 13/8/2018 بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية برئاسة اللواء بحرى محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس الجمعية العامة للشركة وذلك للنظر في تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .

حيث قررت الجمعية العامة الموافقة على تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات الى خمسين قرشاً مع مراعاة قواعد القيد والشطب من البورصة المصرية وقانون 203 لسنة 1991 وقانون 95 لسنة 1992 حيث اصبح عدد الأسهم بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عدد 1.489 مليار سهم تقريباً











