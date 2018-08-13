video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

علاج أكثر من 12 ألف مريض بجلسات العلاج الطبيعى خلال شهر بالإسكندرية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:58 ص
علاج أكثر من 12 ألف مريض بجلسات العلاج الطبيعى خلال شهر بالإسكندرية الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
قامت إدارة العلاج الطبيعى بصحة الإسكندرية، بتقديم العلاج لـ 12186 مريضا بجلسات العلاج الطبيعى على مستوى 36 مستشفى ووحدة صحية خلال شهر.
 
وصرح الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن الجلسات تمت لعلاج 1779 مريضا مجانا، و 8138 للمرضى بالأجر، وعدد 1052 للمرضى الجدد، 1364 للمرضى الداخلى، وكانت مستشفى أطفال الرمل ومستشفى العامرية الأكثر إقبالا، حيث استقبلت أطفال الرمل 868 مريض واستقبلت العامرية 1424 مريضا وكانت الجلسات ما بين تمرينات علاجية، وجلسات علاجية للتأخر الحركى للأطفال وشد الفقرات وتنبيه كهربائى، وإشاعة تحت حمراء وموجات صوتية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الاسكندرية": غرفة أزمات وطوارىء استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى

اخبار محافظات

اخبار مصر

العلاج الطبيعى

الاسكندرية




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة