علاج أكثر من 12 ألف مريض بجلسات العلاج الطبيعى خلال شهر بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت إدارة العلاج الطبيعى بصحة الإسكندرية، بتقديم العلاج لـ 12186 مريضا بجلسات العلاج الطبيعى على مستوى 36 مستشفى ووحدة صحية خلال شهر.

وصرح الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن الجلسات تمت لعلاج 1779 مريضا مجانا، و 8138 للمرضى بالأجر، وعدد 1052 للمرضى الجدد، 1364 للمرضى الداخلى، وكانت مستشفى أطفال الرمل ومستشفى العامرية الأكثر إقبالا، حيث استقبلت أطفال الرمل 868 مريض واستقبلت العامرية 1424 مريضا وكانت الجلسات ما بين تمرينات علاجية، وجلسات علاجية للتأخر الحركى للأطفال وشد الفقرات وتنبيه كهربائى، وإشاعة تحت حمراء وموجات صوتية.