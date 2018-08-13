طلاب الثانوية العامة دور ثانى يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الثانوية العامة دور ثانى أداء امتحاناتهم لليوم الثالث على التوالى، حيث يؤدى اليوم الاثنين الطلاب امتحان مادة اللغة الإجنبية الأولى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يقومون بأداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى 41912 طالبًا وطالبة، موزعين على 311 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وفى السياق ذاته تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم الإثنين فى تصحيح مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية التى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم أمس الأحد، بعد وضع الأرقام السرية على كراسات البوكليت فى الكنترولات.

وكانت امتحانات الثانوية العامة دور ثانى انطلقت السبت 11 أغسطس وتنتهى 20 أغسطس الجارى يوم وقفة عيد الأضحى.