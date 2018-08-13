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"طب المنوفية" تنظم يومًا لدعم ورعاية مرضى الأورام بالمحافظة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:35 م
"طب المنوفية" تنظم يومًا لدعم ورعاية مرضى الأورام بالمحافظة جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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نظم قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب جامعة المنوفية يوما لدعم مرضى الأورام بالمنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبرئاسة الدكتور ناصر عبد البارى، وبالتعاون مع أسرة Cancer Patients Supports بالكلية وبحضور وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وقسم الأورام والطلاب.

 

أشار رئيس الجامعة إلى أن نسب الشفاء من الأورام ارتفعت وأن قسم الأورام بكلية الطب تم دعمه بأحدث الأجهزة الطبية فى علاج الأورام، بالإضافة إلى أن القسم يضم فريقا طبيا متميزا يتسم بالإنسانية والمهنية، مؤكدا إلى أن كل مريض من حقه علينا إعطائه الوقت الكافى والرعاية المتكاملة وأن المستشفيات الجامعية تعلم جاهدة على القضاء على قوائم الانتظار. 

 

وأوضحت الدكتورة إيمان عبد الرازق بقسم علاج الأورام والطب النووى بالكلية ومنسق اليوم أنه تم خلال اليوم الالتقاء بمرضى الأورام بالمحافظة وتقديم نصائح وإرشادات للمرضى وذويهم حول التغذية السلمية لمرض الأورام وكيفية زيادة المناعة عن طرق البعد عن مصادر التلوث وتناول الأطعمة والعصائر الطازجة والاستفادة من كل أجزاء الفاكهة حتى البذور مع الحرص على تناول عدد وجبات أكثر بكميات قليلة وإضافة اعشاب طبيعية تقوى المناعة وتحتوى على مواد مضادة للأكسدة كالكركم كما شملت النصائح البعد عن الأطعمة الحريفة والإقلال من تناول اللحوم الحمراء وتناول لحوم الأرانب واللحوم البيضاء، كما تم القاء محاضرات حول كيفية تقديم الدعم النفسى والاجتماعى للمرضى والتوعية بطرق الوقاية.الى جانب قيام الطلاب بعمل عروض فنية وإدخال البهجة والسرور على المرضى.

 


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