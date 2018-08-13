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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:32 م
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ضبط 8120 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:27 م
ضبط 8120 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8120 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات و 2086 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 28 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 45 دراجة بخارية وسيارة.


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