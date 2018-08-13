ضبط 28 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية أسفرت عن ضبط 28 قضية سلاح نارى غير مرخص ومواد مخدرة، وتنفيذ 130 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، عن إزالة 485 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط 67 قضية تموينية متنوعة، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم أسطوانات غاز ومواد غذائية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.