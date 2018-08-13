video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 1800 لتر سولار قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:16 ص
ضبط 1800 لتر سولار قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "ف ح  م" 43 سنة تاجر مواد بترولية و "س . ع.  أ" المسئول عن المكان بإدارة وبيع مواد بترولية لقيامهما بتجميع مواد بترولية مدعمة سولار لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كميه 1800 لتر سولار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع م  ح" 46 سنة صاحبة مخبز بلدى لقيامها بتجميع واستيلاء وتصرف فى حصة المخبز من دقيق بلدى مدعم والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزتها كمية 650 كيلو دقيق بلدى مدعم وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمخبز تبين استيلائها وتصرفها فى كميه 2  طن دقيق بلدى مدعم.

وضبط " أ ع  م"  39 سنة صاحب ثلاجه لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وضُبط بحوزته كمية 6  طن جبنة بيضاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر و1000 لتر سولار فى حملة تموينية بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

حملات تموينية بالبحيرة

امن البحيرة




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة