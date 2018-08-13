ضبط 1800 لتر سولار قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "ف ح م" 43 سنة تاجر مواد بترولية و "س . ع. أ" المسئول عن المكان بإدارة وبيع مواد بترولية لقيامهما بتجميع مواد بترولية مدعمة سولار لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كميه 1800 لتر سولار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع م ح" 46 سنة صاحبة مخبز بلدى لقيامها بتجميع واستيلاء وتصرف فى حصة المخبز من دقيق بلدى مدعم والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزتها كمية 650 كيلو دقيق بلدى مدعم وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمخبز تبين استيلائها وتصرفها فى كميه 2 طن دقيق بلدى مدعم.

وضبط " أ ع م" 39 سنة صاحب ثلاجه لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وضُبط بحوزته كمية 6 طن جبنة بيضاء.