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ضبط صاحب مخبز بحوزته ماكينة صرف خبز للاستيلاء على حصص المواطنين بالسلام

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:16 م
ضبط صاحب مخبز بحوزته ماكينة صرف خبز للاستيلاء على حصص المواطنين بالسلام المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، فى القبض على "ممدوح م ح" 27 سنة، صاحب مخبز، الكائن بمدينة السلام أول، لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية بقصد إعداد المخبوزات وحيازته لماكينة صرف الخبز والمخصصة للمخابز البلدية لتحقيق أرباح  غير مشروعة.
 
على الفور، تم استهداف المخبز، وضبطه، وبحوزته 400 كيلو دقيق فاخر، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وماكينة صرف خبز مرخصة.
 
تم مواجهة المتهم فاعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المخبوزات، وحيازته لماكينة صرف الخبز بقصد الاستيلاء على الحصص المنصرفة للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
كما تمكنوا من ضبط "على ش م" 24 سنة، صاحب مخبز بدون ترخيص، بمدينة السلام أول، لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاًُ للمخابز البلديه بقصد إعداد المخبوزات  لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
تم استهداف المخبز بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبه 350 كيلو دقيق فاخر "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق".
 
 
دقيق مدعم (2)
 

90270-دقيق-مدعم-

 


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