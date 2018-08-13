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صور.. 41912 طالبا بالثانوية العامة دور ثانى يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:00 ص
صور.. 41912 طالبا بالثانوية العامة دور ثانى يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى
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يواصل طلاب الثانوية العامة دور ثانى، أداء امتحاناتهم لليوم الثالث على التوالى، حيث بدأ اليوم الاثنين، الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى 41912 طالبا وطالبة، موزعين على 311 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأوضحت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أنه تم متابعة وصول أسئلة الامتحانات إلى مقر اللجان دون تأخير، لافتة إلى أن هناك تأمين كامل لها من قبل أفراد الشرطة والأمن الإدارى فى المديريات.

وكانت امتحانات الثانوية العامة دور ثانى انطلقت السبت 11 أغسطس وتنتهى 20 أغسطس الجارى يوم وقفة عيد الأضحى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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طلاب الثانوية العامة دور ثانى يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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