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صور.. وصول رئيس مجلس النواب عزاء رفعت داغر نائب زفتى فى الغربية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:39 م
صور.. وصول رئيس مجلس النواب عزاء رفعت داغر نائب زفتى فى الغربية وصول رئيس مجلس النواب لعزاء رفعت داغر
الغربيه - محمد طارق
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حضر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب واللواء أحمد جمال الدين، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، عزاء النائب رفعت داغر عضو مجلس النواب بدائرة مركز زفتى، الذى وافته المنية أمس إثر عملية جراحية.

كان قد شيع الآلاف من أهالى كفر دمنهور التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، جنازة النائب رفعت جودة داغر عضو مجلس النواب لدائرة مركز زفتى، إلى مقابر الأسرة بالقرية.

شارك فى مراسم تشييع الجنازة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

وقد استعدت مديرية أمن الغربية بتعزيزات أمنية مشددة انتظارًا لوصول الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء أحمد جمال الدين، لتقديم واجب العزاء.

كان المحاسب رفعت جودة داغر، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى، قد توفى مساء أمس عن عمر يناهز الـ63 عاما، أثناء إجرائه عملية قلب مفتوح، وتم دفنه بمسقط رأسه بقرية كفر دمنهور القديم التابعة لمركز زفتى.

وداغر هو عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى، فى دورته البرلمانية الأولى وشغل من قبل منصب نقيب الفلاحين، قبل أن يتم اختياره فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصرى، ثم عضوًا بمجلس النواب.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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