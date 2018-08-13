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الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:27 ص
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صور.. مظاهرات أمام البيت الأبيض فى الذكرى السنوية لأحداث شارلوتسفيل

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:03 ص
صور.. مظاهرات أمام البيت الأبيض فى الذكرى السنوية لأحداث شارلوتسفيل مظاهرات القوميون البيض
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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تظاهر العشرات من القوميون البيض أمس الأحد، أمام البيت الأبيض مقابل مظاهرة مضادة وسط توتر شديد بعد عام على الأحداث الدامية فى شارلوتسفيل التى سلطت الضوء على صعود يمين متطرف أمريكى بات يجاهر بمواقفه فى عهد دونالد ترامب.

وعززت السلطات التدابير الأمنية فى العاصمة الفيدرالية الأمريكية قبل تجمع اليمين المتطرف تحت شعار الدفاع عن "الحقوق المدنية للبيض"، بدعوة من شبكة "يونايت ذى رايت" (توحيد اليمين) التى كانت خلف التظاهرة السابقة التى انتهت بشكل دموى.

مظاهرات القوميون البيض
مظاهرات القوميون البيض

وقام شاب من مؤيدى القوميون البيض فى 12 أغسطس 2017 بدهس حشد من المتظاهرين ضد العنصرية فى شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، ما أدى إلى مقتل امرأة شابة تدعى هيذر هاير (32 عما) وإصابة 19 شخصا بجروح.

وفيما تجرى استعدادات لتشديد الأمن فى هذه الذكرى الأليمة، قال قائد شرطة واشنطن الخميس، إن "هدف الشرطة هو إبقاء المجموعتين على مسافة الواحدة من الأخرى".

وأوضح أن "توحيد اليمين" حصلت على إذن بالتظاهر لحوالى 400 شخص، كما سمح للتظاهرة المضادة بالتجمع فى منتزه لافاييت نفسه أمام البيت الأبيض.

وحظر حمل أى قطعة سلاح فى المنطقة حتى للذين يملكون ترخيصا، وفى شارلوتسفيل، رصدت السلطات إمكانات إضافية لمواكبة التجمعات.

جانب من تعامل الشرطة الأمريكية
جانب من تعامل الشرطة الأمريكية

 

البيت الأبيض
البيت الأبيض

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مظاهرات القوميون البيض
مظاهرات مضادة للقوميون البيض

 

 


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