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الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:15 م
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صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ ووكيل التعليم يغلقان 3 مراكز دروس خصوصية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:15 م
صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ ووكيل التعليم يغلقان 3 مراكز دروس خصوصية تشميع المراكز بالشمع الاحمر
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم برئاسة المهندس على عبدالستار، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، من غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بتقسيم 2، وضمت اللجنة أعضاء من مجلس المدينة ومن مديرية التربية والتعليم ترافقهم قوة أمنية.

 

ولم تغادر وكيل الوزارة إلا بعد تشميع المراكز بالشمع الأحمر، وطالبت الطلاب بالتوجه لمنازلهم وستفعل مجموعات التقوية، مؤكداً أن حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية ضمن حملة تتبناها المحافظة وتعليم كفر الشيخ.

 

يذكر أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، صرح لـ"اليوم السابع" بأنه سيشن حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدن بعنوان " محافظ كفر الشيخ: حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل مجموعات التقوية يوم السبت الموافق 11 أغسطس الجارى.

وكيل تعليم كفر الشيخ داخل أحد المراكز بدء حملة غلق المراكز على مستوى المحافظة
وكيل تعليم كفر الشيخ داخل أحد المراكز بدء حملة غلق المراكز على مستوى المحافظة

 

تشميع المراكز بالشمع الاحمر
تشميع المراكز بالشمع الاحمر

 

مساعد المحافظ ووكيل الوزارة خلال غلق المراكز
مساعد المحافظ ووكيل الوزارة خلال غلق المراكز

 

تشميع المراكز بالشمع الاحمر
تشميع المراكز بالشمع الاحمر

 

وكيل الوزارةو خلال الحملة
وكيل الوزارةو خلال الحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

بعض اعضاء الحملة
بعض اعضاء الحملة

 

 


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