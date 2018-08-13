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الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:44 م
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صور..مدير أمن البحيرة يفاجئ مركزى شرطة الدلنجات وكوم حماده لتفقد الحالة الأمنية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:38 م
صور..مدير أمن البحيرة يفاجئ مركزى شرطة الدلنجات وكوم حماده لتفقد الحالة الأمنية جانب من الزيارة
البحيرة - جمال أبو الفصل - ناصر جودة
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قام اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بجولة مفاجئة بمركزى شرطة الدلنجات وكوم حمادة وتفقد سير الأعمال الإدارية بالمركزين ومدى تفهم الضباط والإفراد لإعمالهم المكلفين بها.
 
كما تفقد نقطة الحماية المدنية ووحدة المرور الخاصة بمركزى الدلنجات وكوم حمادة ووجه بتسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين وتوفير أماكن للانتظار وسرعة الاستجابة للبلاغات ، كما ناقش بعض المواطنين المتواجدين بوحدة المرور التابعة لمركز الدلنجات وكوم حمادة.
 
وشدد اللواء جمال الرشيدى على حسن معاملة المواطنين ومداومة المرور من قبل قيادات المركز على الخدمات المعينة لتامين الكنائس بدائرته المركزين وسرعة الاستجابة للبلاغات لإشعار المواطن بالأمن والاستقرار.
 
اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة (3)
 

 

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة (1)
 

 

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة (2)
 

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