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صور.. محافظ البحر الأحمر يودع الفوج الثانى لحجاج القرعة بالغردقة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:39 ص
صور.. محافظ البحر الأحمر يودع الفوج الثانى لحجاج القرعة بالغردقة المحافظ يودع الفوج الثانى من الحجاج
البحر الأحمر - عماد عرفة
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ودع مساد اليوم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الفوج الثانى لحجاج القرعة من مطار الغردقة الدولى يرافقه الشيخ رفعت ثابت مدير أوقاف البحر الأحمر.
 

يذكر أن الفوج الثانى لحجاج القرعة بالبحر الأحمر  يبلغ 90 حاجًّا من حجاج قرعة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم تقديم جميع التسهيلات للحجاج وإنهاء الإجراءات، خاصة مع كبار السن، مع تنظيم فقرات دينية من مشايخ مديرية الأوقاف لوداع حجاج بيت الله الحرام.

 

كان مطار الغردقة الدولى شهد الأسبوع الماضى، مغادرة 127 حاجًّا من حجاج بيت الله الحرام التابعين لقرعة وزارة الداخلية.

 

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