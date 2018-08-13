صور... محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبى

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى، وذلك لمشاركته فى متابعة تنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك صقر 31 لمواجهة الأزمات والكوارث.

ومن جانبه، أشاد محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء، بدور الجهات الأمنية والقوات المسلحة فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة.

وأبدى قائد قوات الدفاع الشعبى، سعادته باستقرار الأمن بمحافظة البحر الأحمر، كونها من أهم المدن السياحية، موجهًا الشكر للمحافظ على مجهوداته لتنمية المحافظة وحفظ الأمن بها.



محافظ البحر الأحمر وقائد قوات الدفاع الشعبى



محافظ البحر الأحمر وقائد قوات الدفاع الشعبى



محافظ البحر الأحمر وقائد قوات الدفاع الشعبى