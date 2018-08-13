صور.. طالبة بحقوق اسيوط تقيم أول مشروع لتدوير "كل اللى مش محتاجه فى بيتك"

أسيوط – هيثم البدرى

"من قصقوصة ممكن أعمل عروسة، ومفيش أى حاجة قديمة إلا ولها فكرة عندى" بهذه الكلمات بدأت ندى طالبة كلية الحقوق حديثها لـ"اليوم السابع" بعد أن ذاع صيتها على مواقع التواصل الإجتماعى بتنوع أفكارها وعملها من "الفسيخ شربات" على حد وصف من تعامل معها.

قالت ندى أحمد رافت 21 سنه، أدرس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وهوايتى أعمال "الهاند ميد" بكل أنواعه وفى البداية اشتغلت فترة ليست بالكبيرة فى ال wedding planer ، و مازلت أعمل به، ولكن للمعارف والأهل، وأصدقائى المقربين ولكن كان المحبب إلى قلبى بشكل كبير "الخياطه والتفصيل" و كنت دائما أكون بجوار والدتى قبل وفاتها، وهى تقوم بتفصيل ملابسنا وهى من حببت إلى الخياطة ،والتفصيل ولكنها توفت وكنت وقتها فى الصف الثالث الابتدائى وتحمل والدى بعده مسئوليتنا.

وأكملت "ندى" بدأت من فتره أشاهد فيديوهات على الإنترنت للتفصيل وأشكاله وأنواعه ثم عملت فتره صغيره عند سيدة من أشهر الخياطات ف أسيوط للسواريه ،وأول شيئ قمت بعمله كانت طرحه عروسه وكان الأمر بالنسبة لى تدريب اكتر من كونه عمل و بعد ذلك بدأت فى أخذ كورسات فى التفصيل مما ثقل خبرتى و تركت العمل عندها بسبب رغبة والدى كونى أكبر إخوتى و مسئوله عن البيت أو بمعنى أخر انا " مامتهم الصغيرة "وإعتمادهم على فى كل شىء فقررت ألا أوقف عملى وحلمى .

أما عن مشروعها الشخصى الخاص "بتدوير أى حاجة فى المنزل" قالت ندى ان فكرة المشروع أخذته من دولابها حيث انها كان تجد أشياء من ملابسها أصبح لا يناسبها وأحذيتها وشنطها ففكرت فى تدوير كل ما لا تريده لشىء آخر، وبالفعل بدأت مشروعها ،وقامت بإخراج ماكينة والدتها وقامت بإصلاحها وبدأت التدريب على أى شيئ قديم فى المنزل.

و أوضحت أن أول شيى قامت بتنفيذه "جيبه جينز قديمه" كانت لا تقوم بلبسها ففصلت منها "جاكت جينز كات" و وأضافت عليه لولى و كينار ابيض ومن هنا جاءت لها فكره اعاده التدوير.

وتابعت "ندى"، بدأت اشتغل على نفسى اكثر وأجمع الملابس الموجودة فى البيت و أصنع منها شىء جديد ، و فعلا أنشأت جروب "قصاقيص" الذى أعجب به الكثير و وجدت إقبال كبير عليه بالرغم ان المقابل يكاد لا يكفى الخامات التى أستخدمها و هذا كان بمساعدة و تشجيع بابا و اخواتى و وأصبح هدفى ألا يلقى أحد ملايس و نعيد تدويرها و عملت شغل كتير جدا و فى أقل من 4 شهور الحمد لله أصبح عندى منتجى الخاص و بدأ صيتى يذيع فى أسيوط وأصبح حلمى دراسة التفصيل و التصميم بطريقه احترافيه و افتح ماركة باسمى لملابس المحجبات و خاصة للمقاسات الخاصه التى كانت أذمة بالنسبة لى و ان فكره إعادة التدوير تنتشر فى مصر كلها.

وأضافت "ندى" فكرة مشروعى أخذتها من دولابى لانه كثير أكون محتارة البس ايه ففكرت ان أصنع من القصاقيص أشياء كثيرة ، أو من قصوصة أعمل فستان عروسة

وقالت : فكرت فى عمل شنطه كروس من بنطلون شقيقى الذى صغر عليه و التكلفة بسيطة يعنى السوستة ، و التبطين و إذا ضفنا عليها أى شغل فمثلا أول شنطة صنعتها كلفتنى 40 جنيه بس و كانت أجمل من توقعاتى و كل فترة أتعلم اكثر، ثم فصلت من جيبه قديمة بلوزة و فعلا أعجبت الكل و كلفنى السرفلة فقط ، كما فصلت شنطة باك من بنطلون، وهذه تقريبا كانت اكثر شىء كلفتنى كانت 60 جنيه و حاليا بدأ يتوافد على زبائن تريد إعادة تدوير لسواريهات و اول شىء بكتبه عندما أنشر أى معلومات عن عملى "محدش يرمى هدومه القديمة ممكن نستغلها ف حاجة جديدة ".



