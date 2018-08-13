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صور.. رئيسة تايوان تشارك فى منتدى بلوس أنجلوس بحضور أعضاء بالكونجرس

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:28 ص
صور.. رئيسة تايوان تشارك فى منتدى بلوس أنجلوس بحضور أعضاء بالكونجرس رئيسة تايوان خلال وجودها بلوس أنجيليس
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شاركت رئيسة تايوان تيساى انج – وين منتدى خلال زيارتها الحالية إلى الولايات المتحدة، شهدته مدينة لوس أنجلوس، حيث حضره عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى وعلى رأسهم إيد رويس وجودى شو. وبدأت رئيسة تايوان جولة خارجية تستهلها بالولايات المتحدة، ثم جزيرة بليز وباراجوي.

جودى شو وإيد رويس فى مقدمة المرحبين برئيسة تايوان
جودى شو وإيد رويس فى مقدمة المرحبين برئيسة تايوان

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن رئيسة تايوان ستلتقى عددًا من رجال أعمال أمريكيين لبحث فرص زيادة الاستثمارات والمعاملات التجارية بين البلدين التى لا تربطها علاقات رسمية مع تايوان ، فيما تعتبر واشنطن تايوان واحدة من أقوى حلفائها ومصدرًا رئيسيًا لتصدير الأسلحة الأمريكية.

خلال الكلمة التى ألقتها
خلال الكلمة التى ألقتها رئيسة تايوان

وقالت رئيسة تايوان - فى تصريح صحفى قبل وصولها لوس أنجلوس - أنه لا توجد قوة فى العالم (فى إشارة واضحة إلى الصين) تستطيع محو اسم تايوان من الوجود.

رئيسة تايوان أمام الحضور
رئيسة تايوان أمام الحضور

وأضافت "سأتوجه إلى الولايات المتحدة قبيل زيارة جزيرة بليز وباراجوي.. إن العالم يستطيع أن يرى تايوان الآن تقف إلى جانب الديمقراطية والحرية"، مشيرة إلى أن بلادها فى حاجة إلى الصمود والثبات لكى لا يستطيع أحد محوها من الوجود.

رئيسة تايوان تتحدث للحضور
رئيسة تايوان تتحدث للحضور

ويأتى توقف رئيسة تايوان فى الولايات المتحدة فى وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حول التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات الصين من الصلب والألومنيوم.

رئيسة تايوان تحيى الحضور
رئيسة تايوان تحيى الحضور
رئيسة تايوان تزور الولايات المتحدة
رئيسة تايوان تزور الولايات المتحدة
رئيسة تايوان تلاقى ترحيب كبير من عضوة الكونجرس جودى شو
رئيسة تايوان تلاقى ترحيب كبير من عضوة الكونجرس جودى شو
رئيسة تايوان تلقى كلمة أمام لوس أنجيليس
رئيسة تايوان تلقى كلمة فى لوس أنجيليس
رئيسة تايوان تلقى كلمة
رئيسة تايوان تلقى كلمة
رئيسة تايوان خلال كلمتها
رئيسة تايوان خلال كلمتها
رئيسة تايوان فى لوس أنجيليس
رئيسة تايوان فى لوس أنجيليس
رئيسة تايوان
رئيسة تايوان
زيارة رئيسة تايوان لأمريكا تتزامن مع الحرب التجارية مع الصين
زيارة رئيسة تايوان لأمريكا تتزامن مع الحرب التجارية مع الصين
كلمة رئيسة تايوان
كلمة رئيسة تايوان

 


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