صور.. توافد مواطنى حى الأسمرات لتوصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم

توافد العديد من المواطنين بمنطقة حى الأسمرات 1 و2 على مكاتب شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل للتعاقد على توصيل الخدمة لمنازلهم للاستفادة من العرض المطروح من وزارة البترول بتقسيط تكاليف التوصيل على نحو 6 سنوات بدون فوائد.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين ومساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

وأكد الوزير على أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة التوصيل ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ.

وأوضح الملا أن تقرير متابعة البرنامج أشار إلى توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لأول مرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوصيل إلى 12 مدينة فى 8 محافظات، هى : بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية، وبيلا وفوه بكفر الشيخ، وقوص بقنا، والواسطى ببنى سويف، وبنى مزار وسمالوط بالمنيا، والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية، ومشتول السوق بالشرقية، والعاشر من رمضان (الإسكان الاجتماعى) بالشرقية.