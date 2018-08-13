صور.. توافد أهالى سوهاج على المتحف القومى فى أول أيام الزيارة المجانية

سوهاج ــ محمود مقبول

شهد متحف سوهاج القومى، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح أمس، توافد عدد من المواطنين من أبناء المحافظة وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب إعلان افتتاح المتحف أمام الجمهور السوهاجى بالمجان حتى نهاية الشهر الحالى، على فترتين، الأولى من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والثانية من الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء .

ومن جانبهم، أعرب الجمهور عن سعادتهم بافتتاح المتحف، وتمكين أهالى سوهاج من الدخول والزيارة بالمجان، وتحقيق حلم تعاقبت عليه أجيال كثيرة، وحققه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد 30 عاما من الانتظار، وأشاد رواد المتحف بالقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، وأن هذه هى البداية الصحيحة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية.

وعلى جانب أخر، طالب رواد المتحف وجود أحد المتخصصين من الآثار للقيام بالشرح وتعريفهم بالقطع الأثرية الموجودة، وما تحكيه من تاريخ أجدادهم القدماء على مر العصور، ولا تقتصر الزيارة على المشاهدة فقط .

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المتحف القومى الذى تم افتتاحه أمس، سيساهم بشكل كبير فى زيادة الأفواج السياحية من الأجانب والمصريين، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن المتحف يحكى تاريخ سوهاج عبر مختلف العصور، ويحتوى على العديد من القطع الأثرية المهمة، حيث قدّم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بإفتتاح متحف سوهاج القومى، وإصدار توجيهاته باستكمال المتحف بعد سنوات من توقف العمل به.

أضاف المحافظ، أن المتحف يمثل دفعة قوية للسياحة بمحافظة سوهاج، حيث إنه ظل حلمًا خلال أكثر من 30 عامًا، لافتا أن افتتاح متحف سوهاج القومى، يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج، وسيساهم المتحف بقوة فى وضع سوهاج على الخريطة السياحية المحلية والعالمية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة.

جدير بالذكر، أن المتحف يقع فى موقع متميز على الضفة الشرقية لنهر النيل، فى الجهة المقابلة لمبنى المحافظة، ويحدّهُ من الشمال مبنى نقابة المهندسين، ومن الجنوب فندق سياحى، ويبعد عن مقر الجامعة بنحو 200 متر، يضم أكثر من 945 قطعة أثرية من مختلف العصور، ومقام على مساحة 8500 متر مربع تقريبا، بتكلفة 72 مليون جنيه، وتم تصميمه بشكل عصرى، بحيث يمتزج فيه عبق الحضارة الفرعونية، مع حداثة الدولة، إضافة إلى بناء مرسى سياحى للسفن يخدم البواخر السياحية أثناء رسوها فى المنطقة، لتسهيل حركة نقل السائحين للمتحف.

ومن أبرز ما يضمه المتحف من آثار، تمثال الإله «سخمت»، إله الحرب عند الفراعنة بطول مترين، وتمثال «نخت مين»، حاكم مدينة أخميم فى الدولة القديمة، مصنوع من الحجر الجرانيت بارتفاع متر، إلى جانب «بدروم»، يضم قاعات لعرض القطع الأثرية ومكاتب إدارية ومكتبة ودوراً أرضياً يشمل 7 قاعات عرض وقاعة لكبار الزوار ومرسى للبواخر على النيل.