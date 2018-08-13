صور.. تفاصيل إنشاء 3 حارات بمزلقان القراريش بالأقصر لمواجهة التكدس

الأقصر – أحمد مرعى

قدم المهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية بمجلس مدينة الأقصر، شرح وافي لتفاصيل العمل في تقسيم شارع صلاح سالم الشرقى لـ"3 حارات" للقضاء على التكدس المرورى بمزلقان القراريش، موضحاً أنه جارى العمل فى ضوء توجيهات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وأضاف المهندس نشأت عدلي لـ"اليوم السابع"، أن التقسيم تم بتشكيل لجنة بالاشتراك مع المرور وإدارة الشبكات تحت إشراف المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، حيث تضمن حارة دخول إجبارى من الناحية الشرقية، للمتجه من كوبرى أبو الجود إلى مزلقان القراريش، والعبور إلى غرب السكة الحديد، وحارتين مروريتين واحدة فى اتجاه الذهاب إلى شارع السواقى ومنطقة شرق السكة، والأخرى فى الاتجاه المعاكس.

وأضاف مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية بمجلس مدينة الأقصر، أنه يجرى حالياً استكمال أعمال رفع كفاءة وتجميل الشارع، حيث تم تنفيذ الأعمال بنسبة حوالى 60% ، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة، موضحاً أن الخطة فى تلك المنطقة تهدف لحل التشابك بين المركبات خلال عبورها لمزلقان القراريش، وكذلك لمواجهة الاختناق المرورى والزحام فى المنطقة.

كانت سلطات مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، قد واصلت أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة صلاح سالم الشرقى " القراريش"، حيث أن العمل يجرى على قدم وساق وتم تخطيط الشارع وتركيب بلدورات جديدة مطابقة للمواصفات، وتقسيمه إلى 3 حارات للقضاء على التكدس المرورى، مع إضافة جزيرة وسطى يضاف لها لسان مرورى بطول حوالى 300م ، باتجاه شارع السواقى، لمنع قائدى المركبات من السير فى الاتجاة المعاكس.