صور.. ترفع الأنقاض بعد انفجار مستودع أسلحة قرب الحدود مع تركيا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب

بدأت السلطات السورية رفع الأنقاض الناجمة عن الانفجار الذى لحق بمستودع أسلحة بأحد المبانى السكنية، فى بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالى قرب الحدود التركية.



أثار الانفجار

وقد وصلت حصيلة الانفجار الذى اندلع فى شمال غرب سوريا إلى 39 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".



أثناء رفع الأنقاض

وكانت الحصيلة الأولية، مقتل 12 شخصا على الأقل، فجر الأحد، فى انفجار مستودع أسلحة لم تحدد أسبابه فى بلدة قرب الحدود التركية فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان.



الانفجار أدى إلى تدمير كبير فى البلدة السورية



الانفجار أدى إلى سقوط عشرات القتلى