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الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:25 ص
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صور.. الكوريتان تجريان محادثات قبل قمة محتملة فى بيونج يانج

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:00 ص
صور.. الكوريتان تجريان محادثات قبل قمة محتملة فى بيونج يانج استقبال كوريا الشمالية لوزير التوحيد الكورى الجنوبى
سول (رويترز)
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عقد مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مفاوضات رفيعة المستوى اليوم الإثنين مفاوضات، فيما يشير تقرير صحيفة كورية جنوبية الى أن الجانبين قد يخططان لعقد قمة فى بيونج يانج فى وقت لاحق هذا الشهر.

والتقى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن فى أبريل فى قرية الهدنة على طول حدودهما المشتركة واتفقا على عقد قمة أخرى فى الخريف، هذه المرة فى بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية.

وزير التوحيد الكورى الجنوبى يلتقى نظيره الكورى الشمالى
وزير التوحيد الكورى الجنوبى يلتقى نظيره الكورى الشمالى

ونقلت صحيفة كوكمين إيلبو عن مسؤول كورى جنوبى طلب عدم نشر اسمه قوله اليوم الإثنين، إن القمة يمكن أن تعقد فى أواخر أغسطس.

وقالت الصحيفة إن الجدول الزمنى كان منسقا فى معظمه مع كوريا الشمالية ومن المرجح أن تعقد القمة فى بيونج يانج.

وذكر متحدث باسم البيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية الأحد أن المسؤولين يأملون أن يتم البت فى مثل هذه التفاصيل خلال محادثات الإثنين.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقال كيم إيوى كيوم المتحدث باسم المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية "نأمل فى أن يتحدد التوقيت والمكان وحجم الوفد الذى سيزور كوريا الشمالية"، ورفض الخوض فى تفاصيل.

وعقد الزعيم الكورى الشمالى سلسلة من القمم الدبلوماسية مع قادة كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة هذا العام.

وكان مون وكيم قد عقدا اجتماعا مفاجئا على الحدود فى مايو، مما يجعل مون الزعيم الكورى الجنوبى الوحيد الذى التقى زعيما كوريا شماليا مرتين.

وفُرضت عقوبات شديدة على كوريا الشمالية بسبب سعيها للحصول على أسلحة نووية وصواريخ باليستية، لكن كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتفقا فى قمتهما التاريخية بسنغافورة فى يونيو، على العمل لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء وزير التوحيد الكورى مع نظيره الشمالى
لقاء وزير التوحيد الكورى مع نظيره الشمالى

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

استقبال كوريا الشمالية لوزير التوحيد الكورى الجنوبى
استقبال كوريا الشمالية لوزير التوحيد الكورى الجنوبى
 

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