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صور.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلة علقت بأعلى شجرة فى عابدين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:29 ص
صور.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلة علقت بأعلى شجرة فى عابدين انقاذ طفلة من أعلى شجرة بعابدين
كتبت: دينا الحسيني
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تمكن ضباط  الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ طفلة من أعلى شجرة بمنطقة عابدين، وذلك عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة تفيد تعلق طفلة أعلى شجرة أثناء لهوها مع أصدقائها بميدان الجمهورية دائرة قسم عابدين
 
 
على الفور تم أخطار  اللواء  محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، الذي وجه بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، والتي وصلت لمكان البلاغ بإشراف اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.
 
 وتبين أنه أثناء قيام الطفلة  مها محمد عبد المحسن 12 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادى ومقيمة بمحل البلاغ بتسلق إحدى الأشجار بمحل البلاغ "زلت" قدمها وانحشرت بين فرعي الشجرة، وفشلت جميع محاولات الأهالي في تخليصها من أعلى الشجرة.  
 
و قامت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بقطع فروع الشجرة بطريقة فنية بالمنشار الكهربائى، وتم إنزال الفتاة بحالة صحية جيدة، وقد وجه المواطنين الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ .
 
 
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