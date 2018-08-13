صرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقنا

قنا - هند المغربى

كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مديرية التضامن الإجتماعى، بصرف إعانة عاجلة 10 الآلاف جنيها لأسرة ضحايا المنزل المنهار بمنطقة الزبيدي، بالقرب من مسجد السيد عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا .

وقال الهجان، أنه تم إبلاغ غرفة الازمات بديوان عام محافظة قنا، بانهيار سقف غرفة لمنزل من الطوب اللبن، مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الزبيدى، وعلى الفور انتقل اللواء مجدي القاضي مدير امن قنا، واللواء ايمن السيسي سكرتير عام المحافظة، والاجهزة المعنية للموقع .

وأعطي المحافظ، تعليماته بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف والحملة المركزية للمحافظة بالمنطقة المحيطة بالعقار، وكلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعامل الفوري مع الحادث لرفع الأنقاض .

ووجه محافظ قنا، بصرف اعانة عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي للأسرة المتضررة، كما كلف التنفيذيين بفتح باب التحقيقات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .

ومن جانبه، إنتقل اللواء أيمن السيسي السكرتير العام لمحافظة قنا لمتابعة الموقف والوقوف على ملابسات الواقعة، وإنتشال جثث الضحايا الخمسة، لافتا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد نقل الجثث إلى مشرحة المستشفي العام، وتكليف مديرية التضامن الإجتماعى، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الضحايا، مشيرا إلى أنه سيتابع تشييع جثامين الضحايا بعد تسليمهم لذويهم وتحمل المحافظة التكاليف كاملة.

وأوضح سكرتير محافظة قنا،، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنزل لم ينهار كليا، وواجهة المنزل والأساس سليم تماما، مشيرا إلى أن سقف المنزل بين الدور الثانى والثالث كان مقام من بعض الأخشاب والطين، مما أدى إلى انهيار السقف على الضحايا في الدور الثانى، وأدى إلى وفاتهم مع نجاة جدتهم التي كانت متواجده في غرفه بعيدة عن السقف المنهار، لافتا إلى أنه جار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعه، وصرف إعانة فورية لأهل الضحايا .