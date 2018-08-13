صرف سلع مدعمة بـ1.1 مليار جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر أغسطس

كتب مدحت وهبة

أكد المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة للجملة احدى شركات للقابضة للصناعات للغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لبقالين التموين ومنافذ التوزيع لصرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى، وأنه تم صرف سلع تقرب من مليار و100 مليون جنيه فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، حيث يحصل الفرد المقيد بالبطاقة على سلع بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنيها.

وأضاف جمال الشرقاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء زيادة طرح منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ وفروع الشركة بالوجه البحرى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث يتم طرح لحوم ضأن طازج لعدد من 50 إلى 60 خروفا يوميا بجانب طرح اللحوم الطازجة السودانية واللحوم المجمدة، كما سيتم زيادة أيضا الكميات المطروحة مره ثانية خلال الأيام المقبلة لتلبيه احتياجات المواطنين طوال الوقت،لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشأن توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بشكل مستمر ومد فروع مشروع جمعيتى بجميع السلع الغذائية، وكذلك توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة والمحافظات المختلفة .