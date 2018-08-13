video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صرف سلع مدعمة بـ1.1 مليار جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر أغسطس

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:30 ص
صرف سلع مدعمة بـ1.1 مليار جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر أغسطس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة للجملة احدى شركات للقابضة للصناعات للغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لبقالين التموين ومنافذ التوزيع لصرفها لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى، وأنه تم صرف سلع تقرب من مليار و100 مليون جنيه فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، حيث يحصل الفرد المقيد بالبطاقة على  سلع بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنيها.

وأضاف جمال الشرقاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء زيادة طرح منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ وفروع الشركة بالوجه البحرى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث يتم طرح لحوم ضأن طازج لعدد من 50 إلى 60 خروفا يوميا بجانب طرح اللحوم الطازجة السودانية واللحوم المجمدة، كما سيتم زيادة أيضا الكميات المطروحة مره ثانية خلال الأيام المقبلة لتلبيه احتياجات المواطنين طوال الوقت،لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشأن توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بشكل مستمر ومد فروع مشروع جمعيتى بجميع السلع الغذائية، وكذلك توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة والمحافظات المختلفة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التموين" تطبع 5 ملايين استمارة "أداء الخدمة" لتيسير إضافة المواليد على البطاقات.. 4 قرارات وزارية لـ"المصيلحى" لتذليل العقبات.. ويؤكد لـ"ليوم السابع": حملات تفتيشية على المكاتب للتأكد من وصول الخدمة للمستحقين

المصرية للجملة تفتح مخازن الشركة اليوم لاستمرار صرف السلع المدعمة بوجه قبلى

العامة للجملة

جمال الشرقاوى

سلع مدعمة

اغسطس




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة