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الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:46 م
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صحة الدقهلية تناقش استعدادات المبادرة القومية لفيروس سى مع مديرى الادارات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:05 م
صحة الدقهلية تناقش استعدادات المبادرة القومية لفيروس سى مع مديرى الادارات محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا مع مديرى الإدارات ومدير عام الطب الوقائى والإدارات التابعة للإدارة العامة للطب الوقائى.

وتناول اللقاء، أهداف المبادرة القومية للقضاء على فيروس سى، وأن وزارة الصحة تسعى من خلال المبادرة للتوعية بمرض الالتهاب الكبدى سى وإجراء المسح الطبى الشامل للمواطنين فى مختلف المحافظات للكشف على فيروس سى وعلاج من يثبت إصابته.

 وقال إن الهدف هو المسح الطبى الشامل كوسيلة لاكتشاف المصابين بفيروس سى وخفض نسب الإصابة، مضيفا أن الفحص الطبى الشامل يتم بوحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية، وأوضح مكى أنه يتم تحويل من يثبت إصابته إلى وحدات علاج الفيروسات الكبدية التابعة للجنة القومية أو الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة العامة للمديرية وآلية تنفيذ المبادرة وخطط عمل الفرق الفرعية وأمر بتشكيل لجنة عليا بالمديرية لمتابعة التجهيزات واستعداد الإدارات والتنسيق بينها وأن هذه اللجنة منوط بها التأكد من جودة عملية المسح حين البدء فى المبادرة وإعداد التقارير الخاصة بالمبادرة ولحين الانتهاء من عملية المسح الشامل. 


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