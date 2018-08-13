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شيرين الجندى مستشاراً لوزير الاتصالات لشئون المناطق التكنولوجية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:29 ص
شيرين الجندى مستشاراً لوزير الاتصالات لشئون المناطق التكنولوجية شيرين الجندى مستشار وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بتعيين شيرين أحمد عوض الجندى مستشاراً للوزير لشئون المناطق التكنولوجية.

هذا وكانت شيرين الجندى تشغل منصب رئيس قطاع تطوير الاعمال بشركة EMC منذ عام 2015، كما شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية خلال الفترة من 2008 – 2014، كما شغلت شرين الجندى منصب رئيس قطاع الحلول المتكاملة وقطاع المبيعات بشركة راية للأنظمة المتكاملة 2005 - 2007، وكذلك منصب مدير عام شركة راية للخدمات الإقليمية من 2004 -2005، بالإضافة الى شغلها لمنصب مدير عام شركة أوراتك – احدى شركات راية القابضة خلال الفترة من 2000-2002

يذكر ان شيرين الجندى حاصلة على بكالوريوس علوم - قسم الحاسب الألى من الجامعة الامريكية، ودرجة الماجستير فى ادارة الاعمال من مدارس ماسترخت للإدارة (المركز الاول)، بالإضافة الى حصولها على البرنامج الخاص بالمديرين التنفيذيين من مدارس هارفارد للأعمال.


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وزير الاتصالات

شيرين الجندى

المناطق التكنولوجية

عمرو طلعت

اخبار الاقتصاد




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