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شقيقان يتعديان على عاطل بالضرب بسبب خلافات بينهم فى المنوفية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:48 ص
شقيقان يتعديان على عاطل بالضرب بسبب خلافات بينهم فى المنوفية مشاجرة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب عاطل بأصابات بالغة وذلك إثر قيام صاحب محل بقالة وشقيقة بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حال شرائه بعض المتطلبات من المحل ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وكان اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية ، تلقى إخطارا من مأمور مركز تلا باستقبال مستشفى تلا المركزي " ح . ج . أ . " 25 عاما عربجي ومقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح طعني بالصدر ،جرح أسفل الرأس .وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم التعليمي ..بالإنتقال والفحص وسؤاله إتهم كلاً من " ر . ع . ع . "  31 عاما صاحب محل بقالة ،و شقيقه  35 عاما مؤهل متوسط ومقيمان مدينة تلا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.علي إثر مشادة كلامية حدثت بينهم حال قيامه بشراء بعض المتطلبات من المحل الخاص بهما الكائن بالقرية محل إقامته ،وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقهما وبسؤالهما أقرا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلاف ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة  .
 
 
 
 
 

 


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