شركات بريطانية تواجه صعوبات فى شغل الوظائف لتراجع دخول العاملين من الاتحاد الأوروبى

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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الاثنين، أن الشركات البريطانية تعانى من صدمات فى الإمداد بالموظفين بسبب تراجع عدد مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الذين يذهبون إلى المملكة المتحدة، وتجد الشركات صعوبة فى شغل الوظائف الشاغرة، وفقًا لاستطلاع رأى شمل ألفين من أرباب الأعمال .

ونقلت الصحيفة - عبر موقعها الإلكترونى - عن معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية، أبرز المؤسسات العالمية العاملة فى قطاع الموارد البشرية قوله، إن عدد المتقدمين لكل وظيفة شاغرة فى المملكة المتحدة انخفض منذ الصيف الماضى عبر جميع مستويات الوظائف الماهرة، مشيرا إلى أن هذا النقص يجبر العديد من الشركات على رفع الأجور .

ووفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة ، فإن أعداد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013 ، حيث بلغ الرقم الإجمالى للهجرة طويلة المدى للمملكة المتحدة من دول التكتل الأوروبى خلال العام الماضى 101 ألف شخص.

وأضافت الصحيفة أن أعداد الأشخاص الذين يتقدمون للعمل من ذوى المهارات المتدنية انخفض من 24 إلى 20% خلال العام الماضى ومن 19 إلى 10 % للوظائف متوسطة المهارة.