video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركات بريطانية تواجه صعوبات فى شغل الوظائف لتراجع دخول العاملين من الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:10 ص
شركات بريطانية تواجه صعوبات فى شغل الوظائف لتراجع دخول العاملين من الاتحاد الأوروبى زعماء الاتحاد الأوروبى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الاثنين، أن الشركات البريطانية تعانى من  صدمات فى الإمداد بالموظفين بسبب تراجع عدد مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الذين يذهبون إلى المملكة المتحدة، وتجد الشركات صعوبة فى شغل الوظائف الشاغرة، وفقًا لاستطلاع رأى شمل ألفين من أرباب الأعمال .

ونقلت الصحيفة - عبر موقعها الإلكترونى - عن معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية، أبرز المؤسسات العالمية العاملة فى قطاع الموارد البشرية قوله، إن عدد المتقدمين لكل وظيفة شاغرة فى المملكة المتحدة انخفض منذ الصيف الماضى عبر جميع مستويات الوظائف الماهرة، مشيرا إلى أن هذا النقص يجبر العديد من الشركات على رفع الأجور .

ووفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة ، فإن أعداد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013 ، حيث بلغ الرقم الإجمالى للهجرة طويلة المدى للمملكة المتحدة من دول التكتل الأوروبى خلال العام الماضى 101 ألف شخص.

وأضافت الصحيفة أن أعداد الأشخاص الذين يتقدمون للعمل من ذوى المهارات المتدنية انخفض من 24 إلى 20% خلال العام الماضى ومن 19 إلى 10 % للوظائف متوسطة المهارة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يدعو مالى لضمان شفافية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الاتحاد الأوروبى يجرى اتصالات مكثفة مع واشنطن بشأن عقوبات أمريكية ضد روسيا

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة