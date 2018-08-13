سقوط عاطلين بحوزتهما 6 كيلو بانجو فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو فى أسوان، من ضبط عاطلين عثر بحوزتهما على 6 كيلو من مخدر البانجو.

تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارا من اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان، يفيد ضبط "طنطاوى.م" 20 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام.

كما تم ضبط "أحمد.ص" 33 سنة عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة للتحقيق.