video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى يلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بمقر الخارجية غدا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:31 م
سامح شكرى يلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بمقر الخارجية غدا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية غداً الثلاثاء مع الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، بمقر وزارة الخارجية. 

 

ووصل الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، فى زيارة رسمية تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات مع وزراء الحكومة وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير محمد نجم المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية، لدى منظمة التعاون الإسلامى، كانا فى استقبال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بصالة كبار الزوار لدى وصوله للمطار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يصل مطار القاهرة

أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يبدأ زيارة رسمية لمصر.. غدا

سامح شكرى

منظمه التعاون الاسلامى

وزير الخارجيه

وزاره الخارجيه

يوسف العثيمين




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة