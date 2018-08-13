سامح شكرى يلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بمقر الخارجية غدا

كتب : أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية غداً الثلاثاء مع الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، بمقر وزارة الخارجية.

ووصل الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، فى زيارة رسمية تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات مع وزراء الحكومة وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير محمد نجم المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية، لدى منظمة التعاون الإسلامى، كانا فى استقبال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بصالة كبار الزوار لدى وصوله للمطار.