رفض استئناف متهمين بالانضمام لجماعة محظورة على قرار حبسهم 45 يوما

رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، استئناف كلا من المتهمين أسامة الهادى ومصطفى جمال، على قرار حبسهم على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت استمرار حبسهم 45 يوما.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.