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رسالة الرئيس هادى لـ"المؤتمر" بالقاهرة: التسامح ووحدة الصف من أجل اليمن

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:44 م
رسالة الرئيس هادى لـ"المؤتمر" بالقاهرة: التسامح ووحدة الصف من أجل اليمن الرئيس اليمنى
كتبت إيمان حنا
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أنهى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، منذ قليل لقاءه مع عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبى العام، الذى عقد بأحد الفنادق الكبرى بحضور محمد شداد نائب رئيس مجلس النواب اليمنى والدكتور رشاد العليمى مستشار الرئيس والدكتور معمر الأريانى وزير الإعلام والدكتور محمد مارم السفير اليمنى بالقاهرة ؛ لبحث توفيق أوضاعه وتوحيد صفوفه بما يسهم فى مساعدة اليمن فيما يمر به من أوقات عصيبة.
 
 
وأكد الرئيس فى كلمته أمام الحضور على أهمية لملمة أطراف حزب المؤتمر الموجودة بالداخل والخارج ووحدة صفه كما وجه للمؤتمريين بكل أنحاء العالم رسالة مفادها "التسامح والوحدة من أجل اليمن".
 
 
 يعد حزب المؤتمر الشعبى العام هو الحزب الأكبر فى اليمن ويعول عليه الكثيرون فى لعب دور بالمشهد السياسى اليمنى فى الفترة القادمة بِما يسهم فى مساعدة اليمن على الخروج من محنته.
 
وقد شهد اللقاء تجاوبا لرسالة الرئيس بالتضامن من أجل اليمن و اتخاذ خطوات لاختيار قيادة الحزب خلال الفترة القادمة 
 
 
وقد أكد الشيخ سلطان البركانى الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالحزب أهمية اللقاء كما يجرى الرئيس اليمنى لقاء آخر موسعا مع كبير من القيادات الاجتماعية والتنفيذية البارزة ضمن الجالية اليمنية فى القاهرة، وسيتناول اللقاء مناقشة مختلف القضايا على الساحة اليمنية وإنهاء الانقلاب والتمرد وإعادة الدولة إلى وضعها الطبيعى ومؤسساتها الشرعية والتأكيد على الشرعية والتحالف بأهمية الحسم السريع وعدم إتاحة الفرصه لتمزيق البلد وتدمير مكتسباتة والعبث بنظامة الجمهورى ووحدته.
 
 
كما سيطرح المجتمعون بعض القضايا المتعلقة بالجالية فى مقدمتها إجراءات الإقامة وتأشيرات الدخول لمصر وأشار أننا نقدر ترحاب مصر بِالسعب اليمنى الذى اضطر لترك وطنه جراء بذش الحوثى.
 
 
 

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