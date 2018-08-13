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خطة الأقصر لتجهيز مدارس التربية الخاصة بالعام الدراسي الجديد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:50 ص
خطة الأقصر لتجهيز مدارس التربية الخاصة بالعام الدراسي الجديد مدرسة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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إنتهت محافظة الأقصر من تجهيز 13 مدرسة للتربية الخاصة لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة في العام الدراسي الجديد، وذلك فى إطار إعلان رئيس الجمهورية لعام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يقول عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن المديرية أولت اهتمامها بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث انتهت من تجهيز الـ13 مدرسة للعام الجديد.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تلك المدارس لخدمة ذوي الإحتياجات الخاصة التي تم تجهيزها بالأقصر:-

1- مديرية التعليم بالأقصر جهزت 13 مدرسة للتربية الخاصة تتضمن التربية الفكرية والصم والبكم والمكفوفين

2-  المدارس هي الإبتدائية للتربية الفكرية بالكرنك، والأمل الإبتدائية للصم وضعاف السمع بالأقصر، والنور للمكفوفين بالأقصر

3-  المدارس تشمل التربية الفكرية الإ بتدائية بإسنا، والتربية الفكرية الإبتدائية بحاجر كومير بإسنا، والتربية الفكرية الإبتدائية بنجع البركة بالقرنة، والتربية الفكرية الإبتدائية بحاجر أرمنت بأرمنت والشهداء الإبتدائية للتربية الخاصة بالطود

4-   مدارس الإعداد المهنى هى التربية الفكرية بالكرنك، وطه حسين للصم وضعاف السمع، والتربية الفكرية بحاجر كومير

5-  المدارس تشمل أيضاً التربية الفكرية بأرمنت، ومدرسة طه حسين للصم وضعاف السمع الثانوى الفنى بالأقصر

6-     محمد بدر محافظ الأقصر كلف مسئولى قطاع التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بتوجيه الاهتمام المكثف لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع التعليم

7-    المحافظ أمر بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم داخل المدارس لحقهم فى التعلم كذويهم فى مختلف المراحل التعليمية

8-      المحافظ أكد علي رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وإعطائهم حقوقاً تكفل لهم حياة إنسانية كريمة وتمكّنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم

 

 
 

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