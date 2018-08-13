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"حاسبات " بنى سويف :استمرار تلقى طلبات التحويل ببرنامج المعلوماتية الطبية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:00 ص
"حاسبات " بنى سويف :استمرار تلقى طلبات التحويل ببرنامج المعلوماتية الطبية الدكتور منصور حسن
بنى سويف أيمن لطفى
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 أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف، استمرار تلقى طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة شعبتى علمى علوم وعلمى رياضيات ببرنامج المعلوماتية الطبية Medical Informatics Program.

و أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى بيان له ، أن برنامج المعلوماتية الطبية من البرامج المستحدثة والمتميزة بالجامعة ويمنح درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات فى المعلوماتية الطبية، وذلك بالتعاون بين كليتى الحاسبات والمعلومات والطب البشرى، وذلك لإعداد خريج متميز وفعال وقادر على تزويد المجتمع بكفاءات علمية متخصصة ومؤهلة للمنافسة فى سوق العمل، ويستطيع إجراء بحوث عملية متميزة لخدمة المجتمع والمساهمة الفعالة فى تقدمه.

وأضاف  حسن أن البرنامج يقبل خريجي الثانوية العامة شعبتى علمى علوم وعلمى رياضيات وما يعادل أى منهما، وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة144 ساعة، ويتم تدريب الطلاب عمليات داخل معامل كلية الطب والمستشفيات والمراكز الطبية، كما يتيح البرنامج فرص تدريب ودراسة بعض المقررات للطلاب بجامعات أوربية، وكذا تدريب الطلاب عمليات على كيفية إجراء الأبحاث وتطوير التطبيقات الطبية المختلفة.  


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