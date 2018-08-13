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جولات مكوكية لمديرى الأمن لتفقد الخدمات الأمنية بالمحافظات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:52 م
جولات مكوكية لمديرى الأمن لتفقد الخدمات الأمنية بالمحافظات جولة مدير الأمن
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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أجرى عدد من مديرى الأمن بجولات تفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية لمتابعة انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية، والتشديد على حسن معاملة المواطنين كى لا يتحملوا مشقة أثناء قضاء مصالحهم داخل الجهات الشرطية والخدمية.

ومر مديرو الأمن على الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لإعادة الانضباط المرورى للشارع، ومتابعة الحملات المرورية المستمرة على مدار الساعة التى تمكنت من ضبط 50 ألفا و92 مخالف مرورية على مستوى الجمهورية، ولفرض السيطرة الأمنية على الشارع المصرى فى ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانياً على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

 


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