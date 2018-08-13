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جامعة أسيوط تعلن إقامة مؤتمرها الطبى لأول مرة فى السودان نوفمبر المقبل

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:39 ص
جامعة أسيوط تعلن إقامة مؤتمرها الطبى لأول مرة فى السودان نوفمبر المقبل الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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أعلن الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن قرار إدارة الجامعة بإقامة المؤتمر السنوى السابع لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم فى العاصمة السودانية فى نوفمبر القادم هو ما يمثل أول انعقاد لمؤتمر طبى لجامعة أسيوط ضيافة دولة السودان الشقيقة.
 
وقد كشف الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر الحالى ورئيس جمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم أن المؤتمر فى نسخته السابعة استجاب للطلب المقدم من جامعة النيلين بالعاصمة السودانية فى استضافة المؤتمر وذلك بالتعاون مع جامعة الخرطوم بالسودان وهو ما يأتى فى إطار الدور الطبى والعلمى الذى تتقدم به الجمعية والتى تُعد أول جمعية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط متخصصة الطب التكاملى واضطرابات النوم.
 
وقد أوضحت الدكتورة سوزان سلامة أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر بجامعة أسيوط ورئيس المؤتمر أن المؤتمر ينطلق أولاً من العاصمة المصرية القاهرة فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر ثم ينتقل فى الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر إلى العاصمة السودانية الخرطوم وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، والدكتورة سمية أبو كشوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدولة السودان والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان بمصر، والدكتور بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة بالسودان.
 
وقد أضافت الدكتورة سوزان سلامة أن جامعة أسيوط تواصل تعاونها فى عقد المؤتمر للعام السابع مع جامعتى أسوان وجامعة النيلين والمقرر أن يشهد مشاركة حشد كبير من رؤساء الجامعات من الجانبين المصرى والسودانى وعمداء كلية الطب من الجانبين وأساتذة الطب المتخصصين وحشد من الأطباء بمختلف مستشفيات وزارة الصحة من دولتى مصر والسودان.

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