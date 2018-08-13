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الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:24 ص
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تنفيذ 866 حكما وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:39 ص
تنفيذ 866 حكما وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 666حكمًا جزئيا  و134 حكم غرامات و20 حكم مستأنف و43 حكم مخالفات، 3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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