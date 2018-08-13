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"تعليم الدقهلية": امتحان اللغة الأجنبية 1 للثانوية العامة دور 2 دون شكاوى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:48 م
"تعليم الدقهلية": امتحان اللغة الأجنبية 1 للثانوية العامة دور 2 دون شكاوى امتحانات - ارشيفيه
الدقهلية - محمد حيزة
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قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم ٩٥٣ طالبا وطالبة، وإن الامتحان تم فى هدوء ولم يحدث أى شكاوى من صعوبة الامتحان أو حدوث شغب داخل اللجان.

واطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى الموعد المحدد لها ولم يتلق أى شكوى من تأخير ورق الأسئلة وقد تم تأمين اللجان بالكامل خارجيا من قوات الأمن وكذلك مركز توزيع الأسئلة.

يذكر أنه أدى اليوم ٩٥٣ طالبا وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.


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